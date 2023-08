Mobilier de bureau ergonomique : une révolution pour le bien-être

Homall Bureau Assis Debout, Bureau Électrique Réglable en Hauteur140x70(72-116) cm, Panneau à 4 Boutons, Ergonomique avec Fonction mémoire, Blanc

Grand espace de bureau : la table d'ordinateur ergonomique Homall se compose d'un plateau de table de qualité supérieure. Le plateau spacieux vous offre plus d'espace. Vous pouvez également y placer des ordinateurs, des Laptops, des documents de travail et d'autres fournitures de bureau. Les coins arrondis peuvent vous protéger, vous et vos meubles des objets tranchants. Le bureau Homall sera votre main droite. Système de levage électrique : le bureau Homall réglable en hauteur est équipé d'un moteur de qualité supérieure qui permet de régler la hauteur en douceur et en silence de 72 à 116 cm. Le design réglable en hauteur et le concept ergonomique vous permettent de vous asseoir et de vous tenir debout pour le bureau et les études. Il contribue à vous libérer du stress lié au manque d'exercice et à améliorer considérablement votre efficacité. Fonction mémoire : la fonction de levage du bureau électrique Homall en continu est entièrement contrôlée via le panneau de commande numérique intelligent. La hauteur en temps réel du bureau lors du déplacement vers le haut et vers le bas est affichée sur le panneau numérique. Appuyez longuement sur les quatre boutons de mémoire pour enregistrer quatre hauteurs souhaitées. Vous pouvez trouver la hauteur souhaitée directement lorsque vous l'utilisez la prochaine fois. Design classique : le bureau Homal 140 x 70 cm utilise un schéma de couleur classique et un design de table. Ce bureau étanche et robuste assure un bon environnement pour votre bureau ou vos jeux. Les pieds de table en acier de qualité supérieure ont une structure en forme de boîte qui est plus stable et plus solide. Des coussinets de pied réglables aident la table à garder son équilibre sur un sol inégal. Le design anti-collision s'arrête automatiquement lorsque la table tombe et rencontre un obstacle. Ce que nous proposons : le plateau de table est composé de 4 parties. Grâce à sa conception réglable, le bureau Homall n'est plus un simple bureau mais plutôt une station de commande intelligente. Tout le monde peut travailler confortablement et librement.